La inteligencia artificial carece de sentido común y de la ironía

A pesar de la prodigiosa capacidad de la Inteligencia Articial para crear música, pintura, poesía, reconocer la lengua, es extraordinariamente torpe y tonta para realizar lo que hace un niño de un año, y, además carece, totalmente de sentido común y de humor. Falta mucho para que la Inteligencia Artificial pueda ser como la que aparece en las películas como Her o Ex Machina o siquiera como Blade Runner. Es extraordinariamente eficaz para jugar al ajedrez, el GO, o conducir coches autónomos pero su sentido común es igual a cero.