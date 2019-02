Una inteligencia artificial canta versos de raperos imputados por sus temas

IRIS ha irrumpido en el panorama del rap. Con 'The voice Of freedom', su primera cancion, esta inteligencia artifical creada por la plataforma contra la reforma del Código Penal, la ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada, 'No somos Delito', denuncia que en España la libertad de expresión está en peligro y pretende "evidenciar cómo una inteligencia artificial tiene más derechos que una persona".