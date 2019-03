Intel trabaja en una distro de Linux blindada contra las ciberamenazas

Con la rápida proliferación de dispositivos de toda clase equipados con sistemas operativos (coches autónomos, robots autónomos industriales, drones, etc) aumenta la necesidad de asegurar dichos sistemas. Esta es la base de la que ha partido Intel para poner en marcha su “Safety Critical Project for Linux”(Proyecto de Seguridad Crítica para Linux), una iniciativa para dotarse de un nuevo SO basado en Linux que reemplace a algunas soluciones propietarias disponibles hoy en día en el mercado.