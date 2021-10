La integral de "El juego del calamar"  

A no ser que en los últimos tiempos hayas estado viviendo alejado de internet (y de Netflix), seguro que conoces la serie El juego del calamar (o, al menos, has oído/leído algo sobre ella). Y con poquito que entres de vez en cuando a alguna red social (Twitter e Instagram principalmente), estoy convencido de que te has encontrado con el meme del jugador 001 y las integrales. Bien, pues hoy vamos a analizarlas, para ver si el cambio de estado de ánimo del pobre señor está o no está justificado.