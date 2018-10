El Instituto de Arte de Chicago ofrece miles de imágenes gratuitas y de alta resolución [ING]

El Instituto de Arte de Chicago (The Art Institute of Chicago) ha abierto gran parte de su archivo digital al público. Ahora, los usuarios del sitio web tienen acceso sin restricciones a miles de imágenes (exactamente 44,313, y se agregarán más) bajo la licencia Creative Commons Zero (CC0) . Este movimiento es parte del rediseño del sitio web del museo. Lo que esto significa, según el Instituto de Arte, es que estas imágenes se pueden descargar de forma gratuita en las páginas de las ilustraciones.