Instalar y actualizar Firefox a la última versión con un script

Me atrevería a decir que Debian es la distribución con los repositorios más completos. No obstante si usas Debian Testing o Debian estable no encontraréis la última versión de Firefox en los repositorios. La versión que encontraréis es la ESR. Para instalar y actualizar Firefox a la última versión existen muchas soluciones. Algunas de las que habría aplicado en el pasado sin dudarlo son las siguientes: En el caso de estar usando Debian estable instalaría Firefox usando los repositorios Backports. Si estuviera usando Debian testing instalaría l