La Inspección de Trabajo sí que actúa incluso ante “denuncias” anónimas por Internet

Entre los trabajadores existe una falsa creencia de que la Inspección de Trabajo no hace nada, que si denuncias no te hacen ni caso, que son amigos de los empresaurios […]. Pero la Inspección sí que actúa, y con un porcentaje alto de eficacia; y eso no es una opinión sino que es un dato objetivo. Esto no es porque lo dice en Laboro sino porque lo dice en el BOE, concretamente en el informe oficial sobre las actuaciones de la Inspección desde el 2012 hasta el 2017, que está incluido en el Plan Estratégico de actuación para los próximos 3 años.