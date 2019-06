Una inquilina lleva a Blackstone a los tribunales por abusar del contrato

"Yo no he hecho nada. Tan solo vivir allí. El piso me lo ofreció la Comunidad de Madrid", explica A. G. F., inquilina de una de las 160 viviendas de la urbanización de VPO del número 10 del Paseo de la Democracia de Torrejón de Ardoz a las que Fidere, una empresa filial del fondo buitre Blackstone, el principal casero del país, ha situado en una encrucijada que les asfixia: o aceptan comprar la vivienda que ocupan por un precio hasta 70.000 euros superior al de mercado o asumen una subida del arriendo de 300 euros (de 700 a mil) mensuales..