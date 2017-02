Inmunidad de grupo: por qué tus vacunas ayudan a otros - GIF animado [ENG]  

La inmunidad del grupo es la idea de que si una cantidad suficiente de personas se inmunizan contra una enfermedad, crearán protección incluso para aquellos que no están vacunados. Esto es importante para proteger quienes no pueden vacunarse, como los niños inmunocomprometidos. Se puede ver cómo los bajos niveles de vacunación hacen que todos se infecten. Los niveles medios retardan la progresión de la enfermedad, pero no es efectivo. Con un nivel alto de vacunación, la enfermedad se bloquea. No puede propagarse suficientemente rápido.