El ingenio cubano no tiene limites

De todos es bien sabido que que la tv de Cuba es un solo canal. En vida de Fidel era la tv de Fidel salvo a la hora de las novelas de la tarde. A estas horas era cuando la mayor parte de cubanos y sobre todo cubanas lo dejaban todo y se ponían frente al televisor a ver las novelas más que nada para tener algo de que hablar con vecinos y amistades. Un amigo que trabajaba el la compañía telefónica me comentaba que a esa hora el consumo telefónico en la isla se disparaba. Gente que no tenía televisor y no podía acudir a casa de la vecina a ver...