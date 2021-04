Ingeniero húngaro encuentra misteriosas instrucciones en microprocesadores Intel[ENG]

Un ingeniero húngaro emprendedor, Can Bölük en Verilave, ha hecho algo similar, sondeando el oscuro sistema nervioso de los fabulosamente complejos microprocesadores x86 de Intel. Lo investigan en busca de códigos de operación no utilizados e indocumentados en los conjuntos de instrucciones de los chips. Y está bastante descubierto. Su código está disponible en Github. Si alguna vez ha programado un chip x86 en lenguaje ensamblador, su primer pensamiento podría ser: "No sabía que había códigos de operación sin usar".