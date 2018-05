A una ingeniera: "Tengo una pregunta complicada, no creo que puedas ayudarme"

"He ido a reuniones de todo hombres donde me han sugerido que me podía sentar sobre las rodillas de alguno", dice Nerea, ingeniera, que enumera algunas de las situaciones a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera. "Las dos preguntas que me hizo el gerente de mi actual empresa al entrar fueron si tenía novio y si quería tener hijos", recuerda.