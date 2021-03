Un informe sobre ovnis detalla avistamientos "difíciles de explicar"... [ENG]

... según el ex director de inteligencia de EE.UU. Los pilotos militares y los satélites de EE.UU. han registrado "muchos más" avistamientos de objetos voladores no identificados, u ovnis, de los que se han hecho públicos, dijo el ex director de inteligencia de Donald Trump, John Ratcliffe. Preguntado en Fox News sobre un próximo informe del gobierno sobre "fenómenos aéreos no identificados", Ratcliffe dijo que el informe documentaría avistamientos previamente desconocidos de "todo el mundo".