Un informático en el lado del mal: El ataque del ransomware #WannaCry

Ayer un ransomware nos afectó en unos equipos de red, como a muchas otras empresas de los más de 70 países que han sido detectados ya. El ransomware tiene como objetivo cifrar los archivos del equipo infectado para pedir un rescate vía BitCoins, en este caso 300 USD ( no tiene como objetivo robar datos) , y se distribuía con un dropper enlazado en un correo electrónico que no era detectado por muchos motores de antimalware. A pesar del ruido mediático, este ransomware no ha conseguido mucho impacto real.