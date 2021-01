Información del enlace Ayuso y Aguado, el caos y la propaganda

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado gestionan una comunidad fallida porque su único éxito es eludir su responsabilidad con estrategias de marketing. Si hubieran reconocido que Madrid no estaba preparada para una nevada como esta, habrían evitado miles de desplazamientos. Pedirles que cerraran los comercios no esenciales para evitar a miles de trabajadoras ir a sus puestos de los que no pudieron volver es demasiado para unos políticos que solo piensan en el beneficio económico y en cómo privatizar cualquier reducto de servicio público.