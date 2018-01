“La inflación en el fútbol es insostenible. Algún día petará”

"Yo creo que la inflación es mala para todo el mundo. Porque es ir haciendo un hoyo que no ves pero que al final te meterá dentro y que acabará con todo. Es insostenible e inaguantable. Es la definición perfecta de burbuja, que crece y crece sin sentido hasta que revienta porque no da más. En Alemania pasó en el momento en que falló el patrocinador televisivo. Tuvieron una crisis galopante. Como esto siga así, petará. Y los agentes que no se den cuenta de esto son otros brutos que no se enteran de nada.", José Antonio Martín Otín “Petón".