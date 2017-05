En una época en la que todos quieren salir en Google, ¿puede haber quienes no sólo no quieran no salir, sino que, de hecho, pongan todo su empeño en desaparecer de los buscadores? Sí: los que consideran que su presencia en Google les perjudica. Y si el que no quiere salir es el dueño de la propia web o del contenido, tiene una poderosa herramienta a su disposición: la desindexación de contenidos.