Indignado por no poder entrar a un bar con sus hijos por una medida del dueño: "No entiendo que admitan perros y no niños"

El dueño de un bar de Ávila ha impuesto una polémica medida por la que los menores de 16 años no pueden entrar en su local. Una regla que, si bien ha agradado a muchos, a otros clientes no les parece bien del todo. Es el caso de Rafa, padre de cuatro niños. Según contó, él había intentado comer allí con sus cuatro hijos, pero se encontró con la negativa del dueño. No solo eso le causó gran enfado, sino que, además, ese local sí que admite mascotas.