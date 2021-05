Indignación en Portugal con los aficionados ingleses antes de la final de Champions  

Portugal sigue obligando a mantener distancia de seguridad y uso obligatorio de la mascarilla por la calle. Sin embargo, los aficionados del Chelsea y del Manchester United que han viajado a Oporto para apoyar a sus equipos antes de la final de la Champions League no lo han entendido así. Las imágenes han provocado el cabreo de muchos portugueses en las redes sociales: “si voy a la playa me pueden multar por no llevar mascarilla, pero estos salvajes no solo pueden estar todos aglomerados, sino también destruir mi ciudad y beber como animales".