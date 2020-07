La indignación de una madre tras ser expulsada de la piscina por amamantar a su hijo

Durante su estancia en la piscina municipal de Montcada i Reixac, en Barcelona, Sandra Zamarano sufrió un desagradable momento cuando el recepcionista de la misma la amonestó por amamantar a su bebé en el bordillo de la piscina, por lo que le pidió que fuera a él para seguir dando el pecho a su hijo. "Me quedé muy sorprendida cuando me pidió que fuera al vestuario a darle el pecho y no supe reaccionar", explica la joven en una entrevista a 'Espejo Público'.