Indignación en Francia por el asesinato de una niña a manos de un violador reincidente

La detención de un hombre de 45 años, autor confeso del secuestro, violación y asesinato de Angélique Six, una niña de 13 años, ha provocado una ola de indignación en Francia. El acusado es un agresor sexual reincidente que ya había sido condenado en 1996 por la violación de una menor de 15 años. El autor confeso fue condenado a nueve años de prisión en 1996 y desde que salió de la cárcel en 2000, el individuo no siguió ningún tratamiento psicológico, ya que entonces este requisito no estaba contemplado en la ley francesa.