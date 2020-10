Indiana Jones and the Temple of Spheres (Indiana Jones y el templo de las esferas) es una curiosa aventura gráfica amateur lanzada como Fangame en 2009, que puedes descargar y jugar gratis al ser un videojuego publicado como Freeware. La historia del juego comienza en Nepal, en el año 1940. Indy y Shelly han sido capturados por los nazis y encerrados en un templo. Como no podía ser de otra forma, nuestro objetivo será buscar una forma de escapar.