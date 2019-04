Inda insulta a la madre del periodista Antonio Maestre en directo, en el programa de Ana Rosa

“Tu madre me lo ha filtrado”, espetaba Inda antes a Antonio Maestre. “Me ha dicho que me lo han filtrado las cloacas, entonces yo digo que me lo ha filtrado tu madre”, insistía Inda. Ante esto, Maestre respondía a Inda que era un “tonto útil”, utilizando el soviético concepto. “Es una evidencia que Eduardo Inda estaba en la brigada político-mediática para construir noticias falsas, explica antes de señalar que “si no lo sabías eras un tonto útil”. “¿Sabes quien es tonta útil? Tu madre”, zanjaba el director de OkDiario.