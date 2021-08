El incómodo silencio de España en el genocidio yazidí a manos del Estado Islámico

A diferencia de Francia o Portugal, el Congreso de los Diputados no ha reconocido oficialmente la limpieza étnica y la violencia sexual que perpetró el IS contra la minoría yazidí. La única iniciativa hasta la fecha fue presentada en 2017 en el Congreso de los Diputados. La proposición no de ley sobre el reconocimiento del genocidio yazidí vagó por la comisión de Asuntos Exteriores hasta que en marzo de 2019, meses después de la moción de censura, el fin de la legislatura certificó su defunción.