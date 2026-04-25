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Los incidentes gestionados por la Agència de Ciberseguretat se duplican en un año

Los incidentes gestionados por la Agència de Ciberseguretat se duplican en un año

La entidad de la Generalitat consigue detener 8 de cada 10 intentos de ataque en alerta temprana

| etiquetas: ciberseguridad , incidentes , aumento
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