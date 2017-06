Incendio de Pedrógão Grande. Finca rodeada de robles y castaños escapó al fuego (Pt)

As chamas que se abateram sobre o centro do país estiveram muito perto da Quinta da Fonte, em Figueiró dos Vinhos. Tudo ardeu à volta, menos as árvores autóctones plantadas há décadas. Las llamas que han atacado el centro del país estuvieron muy cerca de la Quinta da Fonte, en Figueiró dos Vinhos. Todo ardió, excepto los árboles autóctonos plantados hace décadas.