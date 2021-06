Iñaki Gabilondo, escandalizado ante la "hipocresía" del PP en la lucha antiterrorista

"Me parece escandalosa la hipocresía del Partido Popular en la lucha antiterrorista. Me parece un escándalo", consideraba Gabilondo, que además hacía un recordatorio para los olvidadizos. "No puedo evitar recordar tantos años ante estos micrófonos asistiendo a los procesos de Aznar y Mayor Oreja al acercamiento de presos. Cuatrocientos y pico presos llegaron a acercar ¿Cómo pueden atreverse a hacer ese juego de descalificación?