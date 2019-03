El impulso de AMD es Ryzen en el mercado europeo de los ordenadores por piezas [ENG]

La evidencia de que AMD está alcanzando a Intel en el mercado de PC DIY (Do It Yourself) se ha ido acumulando durante algún tiempo. En Amazon y Newegg, los procesadores Ryzen se presentan a menudo como los más vendidos junto con los de Intel. Ryzen es una recomendación común de los analistas en varias categorías de precios, y quizás lo más importante, las cifras de ventas de sitios web con información de ventas pública reflejan un aumento en las ventas de AMD y una caída en Intel.