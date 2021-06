Improvisando con la guitarra  

Creo que la armadura del tema son dos sostenidos. Es decir Bm o el relativo mayor D. Me gusta mucho hacer bending y muy expresivos. Me gustan las notas largas y con una bella interválica entre ellas. Sólo atacar la guitarra con rapidez, cuando el tema lo pide o lo desea (regla sagrada para mí). Me encanta jugar con el oyente dándole momentos de mucha calma y momentos de mucha intensidad, variando entre dominantes y cadencias tónicas o tensiones o sustitutos de tónica . Me gusta el sonido grueso y con cuerpo, con sustain y mucha pegada...