Imprescindibles: The Expanse

"Acabo de ver que SyFy ha cancelado The Expanse. Es una maldita vergüenza, especialmente para los fans de la ciencia ficción entre los que me cuento. Era la mejor serie sobre el espacio que había en la televisión. De lejos. " (George R. R. Martin) El novelista estadounidense, padre del universo de Juego de tronos, escribió esas palabras en 2018, tras enterarse de la cancelación de la serie The Expanse. El núcleo de seguidores de la serie, si bien reducido, demostró ser fiel. Hubo una campaña de recogida de firmas.