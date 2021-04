La importancia de la divulgación científica en castellano

Hace unos años, mientras esta viendo memes de gatitos, meanwhile en Rusia y alguna otra tontería, Youtube me propuso un vídeo:

www.youtube.com/watch?v=83ySyEGTYdM (C de Ciencia: Sueño interestelar I).

Yo ya había visto algún video de kurzgesagt (in a nutshell) y me habían resultado interesantes, pero llegaban muy de ciento a viento y me dejaban con ganas de más. Puede que por esa razón me lanzase a ver ese vídeo ya que yo, como muchos, era de los que pensaba

“¿ciencia en español… y en youtube…? -_-“

Ese vídeo cambió mi manera de ver y consumir youtube para siempre, también despertó algo en mi que tenía bastante olvidado: la curiosidad científica.

Lo primero es decir que yo no soy científico, es más, mi paso por el sistema educativo no fue precisamente el más brillante: ni mis educadores, ni mis progenitores eran capaces de despertar en mi la menor muestra de interés por aquello que me intentaban enseñar en el colegio, pero era ver un documental de lo que fuera y me quedaba fascinado: Dinosaurios, animales, espacio, geología, naturaleza… Si no hubiera sido por la curiosidad que me despertaron aquellos documentales no habría encontrado necesidad alguna de obtener conocimientos y hubiera sido otro número más en las listas del fracaso escolar. En su lugar, aunque a trompicones, conseguí superar esa etapa y terminé en la informática (una de mis mayores pasiones).

C de ciencia reactivó mis ganas de saber, de entender y prendió de nuevo la llama del amor por la ciencia. Aunque ya era “tarde” para mí, con toda la vida hecha y, en lugar de dirigir mi futuro profesional, asentó uno de mis hobbies más persistentes hasta el día de hoy.

Continué viendo videos de ciencia en youtube, empecé a leer blogs, artículos científicos, revistas… muchos de ellos se me quedaban grandes y eso me exigía ir documentándome, añadiendo conocimientos y conceptos. Esto poco a poco me llevó a descubrir la maravillosa comunidad de divulgación científica que tenemos en nuestro idioma. (pego algunos ejemplos de youtube por ser los más accesibles)

El robot de platón: www.youtube.com/user/ElRobotdePlaton

QuantumFracture: www.youtube.com/user/QuantumFracture

Date un Vlog: www.youtube.com/channel/UCQX_MZRCaluNKxkywkLEgfA

C de ciencia (aunque ya cerrado por desgracia): www.youtube.com/user/CdeCiencia

Recientemente, al experimentar la paternidad, he empezado a reflexionar sobre la importancia que tienen estos canales de divulgación y como pueden encender en las nuevas generaciones la chispa del amor por la ciencia y, quien sabe, si despertar vocación de científicos en ellos.

Por ello escribo este artículo, con la esperanza de que los comentarios se llenen de enlaces a blogs, páginas web, canales de youtube… y puede que, con suerte, lleguen a alguien más.

Seguro que hay miles de apasionados de la ciencia durmientes que solo necesitan que una chispa prenda en ellos y aunque solo sirviera para modificar un poco los hábitos de consumo de contenido en internet ya sería un éxito.