Imagen de la gigantesca nube de aerosoles creada por los incendios en Australia  

En las últimas semanas el grave problema de los incendios en Australia ha llegado a todos los medios de comunicación, así que no viene al caso comentar nada que no se haya dicho ya por doquier. Sin embargo, me acaba de llegar por correo electrónico una comunicación de la ESA (Agencia Espacial Europea) que muestra la impresionante nube de aerosoles generada por esos incendios (humo, partículas en suspensión y diversos gases). Esa nube podría cubrir media Europa occidental y actualmente se encuentra sobre el Pacífico meridional, camino de América