Illa reconoce su error por asistir a una entrega de premios  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comenzado una intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados haciendo un comentario sobre su asistencia a la polémica fiesta organizada por un medio de comunicación en plena pandemia. "Estuve como muchos otros. En mi caso, solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón me fui, no me quedé a cenar."