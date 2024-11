A Iker se lo han contado

Iker está atribulado: alguien (no queda claro quién) está pidiendo su cabeza. Para encorajarlo, uno de sus editores le ha hecho un videíto con la «cronología» de la «noticia» de los no-muertos del parking de Bonaire. Por la pantalla desfilan, uno tras otro, todos los colegas (competidores) que metieron la pata. Mal de muchos, consuelo de tontos. En Horizonte, Iker mienta el vídeo pero no lo pone: un periodista no debe colocarse en el centro de la noticia; si usted siente curiosidad, corra a Twitter.