Ignominia y torpeza  

Aunque ya sé que nunca aprenderemos y que siempre seremos igual de imbéciles, me enfado cada vez que tengo noticia de un nuevo episodio, pero es siempre el mismo. Hoy toca hablar, de nuevo, de políticos emocionados con el arte. Pero si no entienden nada, si no saben nada, si no les importa ni un poquito. ¿Para qué destrozan? ¿Para qué ofenden? ¿Para qué vandalizan? No ayuden, por favor, pero tampoco estorben ni arruinen. Ahora toca cargarse el faro de Ajo (Cantabria).