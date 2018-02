Ignacio Robles, bombero expedientado: "No quise ser cómplice del envío de armas a Arabia Saudí y me planté"

La diputación de Bizkaia todavía no le ha comunicado su sanción por negarse a colaborar en labores de la carga de toneladas de granadas de mortero con destino a Arabia Saudí. "Me ha pasado factura físicamente, he perdido siete kilos por el estrés y he pasado muchas noches sin dormir". "Para que la gente lo entienda: 30 toneladas de bombas arrasaron Gernika y España ha exportado a Arabia Saudí 12.000 toneladas. Con nuestra complicidad".