Iglesias, en Telecinco: "No me gusta que el dueño de esta casa participara en orgías con menores"

"Decir esto no tiene que ofender a nadie. Yo estoy encantado de estar en esta casa siendo entrevistado. Siempre he estado muy a gusto. Pero eso no me impide decir que este medio sea propiedad de un italiano, la familia Berlusconi, primero como español, me gusta regular; y segundo que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad, me revuelve el estomago", espetaba. "Hay quién me dice que soy un imprudente atreviéndote a decir eso en Telecinco", continuaba. "Está diciendo lo que quiere", le contestaba Piqueras.