Iglesias no convence a Junqueras: ERC no negociará los Presupuestos sin "un movimiento" del Gobierno

ERC mantiene su 'no' a los Presupuestos. "Oriol Junqueras ha transmitido la posición de ERC por lo que se refiere a los presupuestos. No nos sentaremos en ninguna mesa de negociación si no hay las condiciones adecuadas para hacerlo. Nos ratificamos en la idea de que si el Gobierno no hace un movimiento que permita sentarse en una mesa, no lo haremos". Son palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, sobre el encuentro que han mantenido este viernes el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de ERC, Oriol Junqueras