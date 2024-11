Identificado uno de los hombres que fueron a recoger a Pablo González al aeropuerto: es un espía del GRU buscado por el FBI

Pablo González no sólo fue saludado por Putin cuando fue liberado en agosto, tras estar preso en Polonia acusado de espiar para el GRU. Un agente de esa agencia fue a recibirlo. En la grabación se aprecia como González saluda a varias personas en la sala del aeropuerto, pero hasta ahora no se sabía quiénes eran. Visten traje y corbata, y ninguno se parece a su padre, que reside en Moscú. La publicación The Insider ha identificado al agente del GRU Oleg Sotnikov en ese breve vídeo a través de una herramienta de búsqueda de rostros inversa.