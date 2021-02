"La identidad de los menores trans es algo férreo: nadie se levanta un día mujer”

Cuando Lola Rodríguez -que interpreta maravillosamente a Valeria Vegas en Veneno, la serie de Los Javis- tenía cuatro o cinco años, recibía como regalos, numerosas veces, muñequitos de guerra que no le interesaban en absoluto .“Empecé a hormonarme a los trece años, pero la transición empieza antes” / “Nadie es menos mujer por no hormonarse ni operarse” / “Si las personas trans tienen que ir al psicólogo es por la transfobia, no por ser trans”.