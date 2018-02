La idea de que el Senado es inútil está hoy justificada

Hoy por hoy es difícil defender su utilidad, porque no hace sino replicar miméticamente el trabajo del Congreso, lo que no tiene sentido, no aporta ningún plus al procedimiento legislativo, no funciona desde el punto de vista territorial, no se celebran los debates sobre el estado de las autonomías... Resulta demoledor ver que nadie quiere cambiarlo, por una visión centralista del Estado y por la partitocracia: los grandes partidos colocan aquí a expresidentes autonómicos, exalcaldes, exministros...