En Ibiza no hay quien viva

"Los ibicencos ya no podemos vivir en nuestra isla. Los alquileres han subido tanto en los últimos dos o tres años, espoleados por el incremento de turistas, que no podemos permitirnos la vivienda. Conozco a gente que tiene que compartir piso entre cinco o seis personas, incluso médicos, porque pocos pueden permitirse un alquiler de 1.600 euros por un piso de dos habitaciones. En Ibiza vamos a morir de éxito: este verano habrá más turistas que empleados, quizá no se puedan mantener los servicios".