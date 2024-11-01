Iberian Stalker: propuesta de un submarino español de propulsión convencional y autonomía ultraextendida

A lo largo de las próximas líneas, planteamos un proyecto que denominaremos Iberian Stalker, en el que se esbozan las líneas maestras de un futuro submarino español convencional de autonomía ultraextendida diseñado para el horizonte 2035-2040. A partir del impacto estratégico del reciente concepto chino de submarino AIP con batería nuclear, el autor examina si España dispone de base industrial, tecnológica y doctrinal suficiente para aproximarse a unas prestaciones operativas similares en su entorno estratégico inmediato.