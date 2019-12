Iberia responde a Greta Thunberg: “Por encima de los 1.500 kilómetros no hay alternativa al avión”

El presidente de Iberia, Luis Gallego, ha reconocido esta mañana que la presión que sienten las aerolíneas en materia de sostenibilidad es muy fuerte, pese a que no son el sector que más emisiones provoca. Las soluciones que se plantean no son fáciles, según ha apuntado. “No es cuestión de volar o no volar. Por encima de los 1.500 kilómetros no hay alternativa al avión”, ha puntualizado, preguntado por el movimiento contra este tipo de transporte que está liderando la activista sueca Greta Thunberg