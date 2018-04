Ian Gibson: «Si España no afronta su holocausto, nunca estará unida»

Ian Gibson siempre vuelve a Lorca. O Lorca a Gibson. Ha pasado casi medio siglo desde que el historiador irlandés se acercó al poeta granadino. De aquella primera aproximación surgió La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca. Corría 1971 y en la España de Franco no pudo publicarse. Sostiene el historiador que las heridas de la Guerra Civil no se abren por excavar las cunetas donde mal duermen los asesinados. Y no quiere morirse sin saber dónde arrojaron al poeta en la oscuridad de agosto del 36.