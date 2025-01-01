edición general
La IA Grok de Elon Musk es suspendida en la X de Elon Musk por antisemitismo [EN]

En una respuesta en inglés, Grok afirmó haber sido suspendido por infringir las normas de X sobre "conducta de odio, derivada de respuestas consideradas antisemitas".

Verdaderofalso
Imaginar el nivel de basura que tiene que ser para que X te cancele
yemeth
Ahí mi duda es si habrá sido realmente antisemita dentro de las programaciones-idas-de-olla de Musk, o si es que ha criticado al estado de Israel, ya se sabe.
yemeth
#3 me autorespondo, la suspendieron por decir la verdad:  media
The_Ignorator
Está tan confuso que se hirió a sí mismo
