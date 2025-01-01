·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9644
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6275
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4401
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3560
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3008
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
más votadas
598
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
337
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
619
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
441
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
423
El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
22
clics
La IA Grok de Elon Musk es suspendida en la X de Elon Musk por antisemitismo [EN]
En una respuesta en inglés, Grok afirmó haber sido suspendido por infringir las normas de X sobre "conducta de odio, derivada de respuestas consideradas antisemitas".
|
etiquetas
:
grok
,
odio
,
x
8
2
1
K
108
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
108
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Imaginar el nivel de basura que tiene que ser para que X te cancele
2
K
33
#3
yemeth
Ahí mi duda es si habrá sido realmente antisemita dentro de las programaciones-idas-de-olla de Musk, o si es que ha criticado al estado de Israel, ya se sabe.
2
K
28
#4
yemeth
#3
me autorespondo, la suspendieron por decir la verdad:
1
K
33
#2
The_Ignorator
Está tan confuso que se hirió a sí mismo
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente