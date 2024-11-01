Los humanos se sitúan entre los suricatos y los castores en la clasificación de la monogamia

Los humanos estamos mucho más cerca de los suricatos y los castores en cuanto a niveles de apareamiento exclusivo que de la mayoría de nuestros primos primates, según un nuevo estudio que incluye una tabla que clasifica las tasas de monogamia en varias especies de mamíferos. El estudio sitúa a los humanos en una tasa general del 66% de hermanos completos, lo que nos sitúa en el séptimo lugar de las once especies del estudio consideradas socialmente monógamas y que prefieren vínculos de pareja a largo plazo.