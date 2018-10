Huevos revueltos envasados y listos para calentar al microondas: el último invento para los más vagos en la cocina

Se suele decir que cualquiera sabe freír un huevo. ¿Y prepararlos revueltos? Por lo visto no, porque la compañía Easy Egg Co ha lanzado una versión ya lista para meter 90 segundo en el microondas y que queden, prometen, perfectos. El propio envase sirve para cocinarlos y servirlos, con lo que no hay que manchar ni una sartén y la única destreza en la cocina que se requiere es poner en marcha el microondas.