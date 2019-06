Dave Mustaine, líder de Megadeth, ha sido diagnosticado con cáncer de garganta. Así lo ha hecho saber a través del siguiente comunicado: "He sido diagnosticado de cáncer de garganta. Claramente es algo que hay que respetar y enfrentar, pero me he enfrentado a obstáculos antes. Estoy trabajando junto a mis médicos y hemos trazado un tratamiento que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado. (...)"