Hoy, varios alcaldes de pueblos arrasados por la DANA se han plantado en el CECOPI, hartos de 45 días de caos y abandono. ¿Qué ha hecho Mazón? Intentar impedirles la entrada

Intentar impedirles la entrada, incumpliendo su propio decreto, y luego negarles la palabra… aunque lograron intervenir para denunciar lo evidente: no hay medios, no hay plan y las ayudas no llegan. Y es que las imágenes hablan por sí solas: alcaldes y alcaldesas entrando al CECOPI para exigir soluciones tras 45 días de abandono. Primero, el gobierno de Mazón intenta echarlos. Después, les deja sentarse, como si fuese un favor. Esto no es gestión: es un insulto a los pueblos que lo han perdido todo.